Isola dei Famosi, la proposta di Paola Caruso: "Prima una pizza e poi faccio sesso"

Il percorso di Paola Caruso all'Isola dei Famosi spagnola potrebbe prendere una piega davvero piccante: la ex bonas di Avanti un altro potrebbe consumare presto un rapporto sessuale con Ivan Gonzalez.

Dopo essere stata protagonista di liti, nomination, settimane a rischio eliminazione e risse, Paola Caruso potrebbe mettere un po' di pepe all'edizione iberica dell'Isola dei Famosi. Ma partiamo dall'inizio. La showgirl italiana, già nelle prime settimane, aveva confessato di essere attratta dal tronista dell'edizione spagnola di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez.

Ivan, dal canto suo, ha sempre ricambiato le attenzioni nei confronti della Caruso, ma non appena la showgirl cercava di andare oltre si sentiva dire: "Non potrebbe esserci nulla di serio tra noi". Nel corso dell'ultima diretta, però, Paola Caruso, sotenuta da Simona Ventura che si è presentata in studio per lei, ha ammesso che farebbe volentieri l'amore con Ivan Gonzalez. Tutto questo a patto che le venga prima portata una "bella pizza formato famiglia", visto che in Honduras sta soffrendo la fame.

Il pubblico era rimasto sconvolto da questa dichiarazione e ora è arrivato un aggiornamento. Il sito di Telecinco, la rete che trasmette il reality, ha riportato che Paola ha confermato la confessione hot anche nel daytime. E' stato aperto quindi il televoto per rispondere alla domanda "vuoi che Paola e Ivan condividano una pizza in intimità?" e il 56% dei telespettatori ha votato sì.

Sembrerebbe, quindi, tutto pronto per una svolta a luci rosse nel programma. Paola Caruso manterrà la promessa o la sua era soltanto una provocazione?