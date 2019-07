Isola, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge fanno dietrofront: non si sono lasciati

Negli ultimi giorni ha fatto parlare molto il rumor che li vedeva ormai giunti ad una rottura. Ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati.

I due indiscussi protagonisti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi hanno, infatti, smentito il rumor sulla loro chiacchierata separazione. Così come viene riportato da 361 magazine, Jeremias e Soleil hanno chiarito di aver fatto dietrofront. Alla fonte i due piccioncini hanno cioè rivelato di aver avuto dei problemi di coppia dovuti ad alcune incomprensioni, che, tuttavia, stanno cercando di risolvere per il meglio.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: il progetto sulla convivenza

I due volti televisivi avrebbero vissuto dei giorni di maretta. La lite sarebbe esplosa nel corso dei festeggiamenti tenutisi per il compleanno di Soleil, in Sicilia, quando cioè tra i due sarebbe spuntata una "terza incomoda". Secondo quanto riportato da Chi magazine, infatti, la ragazza per via della quale Sole e Jere si sarebbero temporaneamente lasciati avrebbe partecipato a Uomini e donne.

Ma, dopo giorni di tempesta, a quanto pare è tornato il sereno per la coppia nata in Honduras. E i due non escluderebbero il progetto di andare a convivere insieme a Milano.

