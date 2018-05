Isola, Monte e Paola in crisi? "Non sempre le cose vanno come uno si aspetta"

Dopo essere stato lasciato in diretta al Gf Vip, Francesco Monte è tornato a sorridere al fianco di Paola Di Benedetto.

I due si sono conosciuti durante l'esperienza all'Isola dei Famosi e da qual momento non si sono mai lasciati. Anche se ultimamente sembrano vivere una piccola crisi. Gli indizi che hanno spinto il pubblico ad elaborare questa tesi sono le poche foto insieme che appaiono sui social e le pochissime apparizioni in pubblico da coppia.

Si sa che quando la rete nota qualcosa di strano fa di tutto pur di arrivare alla verità e anche in questo caso così è stato. Dopo aver bombardato di messaggi su Instagram Paola Di Benedetto, la bellissima modella ha deciso di rispodere una volta per tutte. Durante una diretta Instagram ha così spiegato: "Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso".

Le parole di Paola, quindi, fanno pensare che tra i due ci sia una piccola crisi, parole che però sembra ritrattare durante l'ultima puntata di Tikitaka. Quando le viene domandato se sta ancora con Francesco Monte, infatti, Paola prima tentenna, poi risponde con un secco sì.