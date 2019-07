IT, il trailer del secondo capitolo con Pennywise

Arriva direttamente dai padiglioni del Comic-Con di San Diego il primo, terrificante trailer di IT: Capitolo Due, che riporta al cinema la figura di Pennywise

La pellicola, che porta ancora la firma di Andy Muschietti, arriverà a due anni di distanza dal primo capitolo, continuando le avventure di un gruppo di persone che devono vedersela con il malvagio pagliaccio Pennywise.

Lungi dall'essere stato sconfitto dal Club dei Perdenti, il pagliaccio nato dalla penna di Stephen King, torna dopo ben ventisette anni a Derry, con l'intento di riprendere la sua attività principale: rapire e uccidere i bambini del luogo.

La riapparizione del pagliaccio farà sì che tutti i componenti del Losers Club, ormai diventati adulti, facciano ritorno alla loro città natale per affrontare IT. L'incubo della loro infanzia è rimerso proprio per attirare di nuovo la loro attenzione: tanto i ragazzi sono stati ossessionati dal pagliaccio più terrificante nella storia del cinema, tanto lo è stato Pennywise, che nel trailer confessa di aver sognato ripetutamente i bambini che erano quasi riuscito a sconfiggerlo.

A interpretare IT ci sarà di nuovo Bill Skarsgard, mentre il cast si arricchisce del volto di attori che interpreteranno i personaggi cresciuti. Su tutti James McAvoy nei panni di Bill e Jessica Chastain in quelli di Beverly, l'unica ragazza del gruppo.

IT: Capitolo 2 arriverà nelle sale italiane il 5 Settembre.

Ecco il primo trailer ufficiale italiano:

