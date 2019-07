Iva Zanicchi cade al mare ma il video è tutto da ridere

Nuovo increscioso incidente per Iva Zanicchi, che in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze al mare dopo le fatiche del Grande Fratello 16. La cantante e conduttrice è volata in Sardegna con suo marito e da quando è diventata un'assidua frequentatrice di Instagram ama condividere con i suoi follower la sua quotidianità e le sue avventure, spesso condite da una esilarante verve comica.

È proprio la comicità innata dell'Aquila di Ligonchio a fare breccia sui follower, che crescono ogni giorno facendo avvicinare Iva Zanicchi a quota 100mila seguaci. Ed è con la sua solita ironia che l'opinionista di Barbara d'Urso ha raccontato la brutta avventura di cui è stata vittima pochi giorni fa durante la sua vacanza. Pare che sia scivolata e che cadendo abbia subito un trauma al braccio. La Zanicchi non ha specificato la dinamica dell'incidente, che comunque non sembra aver causato gravi conseguenze. Tuttavia la cantante ha accusato un forte dolore al braccio che l'ha costretta a rivolgersi alle cure professionali di una massaggiatrice per alleviare il fastidio.

Non è la prima volta che Iva Zanicchi quest'anno deve fare i conti con un infortunio. Infatti, poco prima di entrare in studio durante la seconda puntata del GF16, pare che Iva sia inciampata su un gradino, procurandosi un trauma importante al piede. L'opinionista si è presentata a lungo in diretta con una vistosa scarpa ortopedica per agevolare la guarigione. Anche in quell'occasione l'opinionista non si è persa d'animo e ha reagito con la solita ironia, nonostante abbia dovuto fare l'intera puntata dell'incidente senza la scarpa e con il ghiaccio a causa del gonfiore e le successive con una scarpa ortopedica non aggraziata.