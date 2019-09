Iva Zanicchi contro Alba Parietti: "Attacchi Salvini ma i tuoi compagni ci governano"

Iva Zanicchi e Alba Parietti hanno seduto una a fianco all'altra durante l'intervista scontro con Matteo Salvini a Live Non è la d'Urso. Mentre la Parietti ha duramente attaccato il leader della Lega, contestando il suo operato politico, Iva Zanicchi ha invece orgoliosamente preso le parti dell'ex ministro, difendendolo a spada tratta.

Iva Zanicchi vs Alba Parietti a Live Non è la d'Urso

"In realtà non ha bisogno di un avvocato difensore", ha precisato Iva Zanicchi durante il confronto. "L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può accusare di essere vagabondo, anzi è uno che lavora moltissimo". L'opinionista ha raccontato un aneddoto, esaltando le doti di Matteo Salvini come padre: "Mi ha presentato sua figlia e l'ho vista veramente affettuoso, un padre carino. Per me quel che dice Alba Parietti non è condivisibile".

Così si è scatenato lo scontro frontale con Alba Parietti, che ha rimarcato quelle che a suo dire sarebbero le responsabilità di Matteo Salvini: "Ad agosto ha deciso di sfasciare il governo, poi però vorrebbe inciuciare con le stesse persone con cui ha rotto". "Io consiglio ad Alba Parietti di fare politica, è molto preparata", la rispsota di Iva Zanicchi, che ha poi concluso dicendo: "Deve essere contenta, ma che che non attacchi Salvini. I suoi compagni sono al governo, i veri comunisti. Magari faranno benissimo…".