Iva Zanicchi scherza su Lilli Gruber: "Ne ha di lingue in bocca quella lì"

Puntata dopo puntata, La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti assume sempre più i contorni dell'iconicità. Il merito è del conduttore, certo, ma anche delle Ministre e di tutti i protagonisti che animano, senza filtri, il parterre del programma di Rete 4. Tra loro c'è Iva Zanicchi, che anche nella puntata di ieri non si è risparmiata e ha messo nel suo mirino Lilli Gruber.

Nella sua rubrica “Le pagelle di Iva”, l'aquila di Ligonchio ha fatto quello che inizialmente sembrava essere il panegirico di Lilli Gruber. Iva Zanicchi ne ha esaltato la capacità di aver a modo suo rivoluzionato l'informazione televisiva. " Quando Lilli Gruber è arrivata al TG1 ha sconvolto tutti, perché fino ad allora i mezzibusti si vestivano a lutto con le facce tristissime" , ha ricordato la Zanicchi. " Invece lei è arrivata, bella, si è stesa leggermente sulla scrivania e sempre di tre quarti, con le ciglia finte (forse) e ha sconvolto tutti con leggerezza" , spiega al padrone di casa per argomentare la sua stima nei confronti di Lilli Gruber, "sogno erotico" degli italiani.

Stuzzicata da Piero Chiambretti, Iva Zanicchi ha ammesso di provare una punta di invidia per Lilli Gruber o, meglio, di ammirazione per il suo modo di porsi e di essere. Nel tessere le qualità della giornalista, la ministra de La Repubblica delle donne ha fatto un rapido excursus della carriera della Gruber, da quando “ porgeva ” le notizie al telegiornale a quando ha scelto di fare l'inviata. Ha ricordato suoi i reportage dalle zone di guerra e il fatto che, oltre a parlare tedesco, Lilli Gruber ha un'ottima padronanza con diverse lingue straniere. “ Ne ha di lingue in bocca quella lì ”, si lascia scappare Iva Zanicchi tra l'ilarità generale.

Lilli Gruber e la Zanicchi sono state al Parlamento Europeo nello stesso periodo. Era il 2004 e vennero elette entrambe, anche se con partiti differenti. A differenza dell'aquila di Ligonchio, l'ex giornalista del TG1 è nota per avere idee politiche lontane da quelle di destra. " Ha preso quasi un milione di voti, tutta la sinistra l'ha votata. È andata in Europa ma non è riuscita a fare un granché ma non perché non sia capace ", ha puntualizzato Iva Zanicchi. Le due, pur frequentando il Parlamento europeo nello stesso periodo, pare non si siano incontrate se non in rare occasioni: " Forse mi è passata in mezzo alle gambe e non me ne sono accorta. "

Grandi risate nello studio di Piero Chiambretti, prima dell'affondo finale, che per Iva Zanicchi passa per l'analisi di Otto e mezzo, il programma incentrato sulla politica di Lilli Gruber. " Lei invita solo uomini e non le donne. Di Salvini ha detto che è un rozzo e sessista, di Feltri ha detto che è un vecchio in andropausa. Allora io ho detto 'bene, vuol dire che se è contro gli uomini, quando arrivano le donne lei le innalza.' Alla prima donna che è andata e che lei ha intervistato cosa ha detto? 'Lei, signora Meloni, è fascista?' Eh no dai... Questa si è incavolata e allora le ha spento il microfono ", ha detto Iva Zanicchi tutto d'un fiato.