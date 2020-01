Gf Vip, Ivan Gonzalez: "Non ho mai scelto una donna". E Sonia s'infuria

Lo scorso venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata del gioco del Grande fratello vip, che è giunto nel 2020 alla sua quarta edizione consecutiva. Il nuovo appuntamento tv del reality condotto da Alfonso Signorini ha segnato l'ingresso nella Casa di nuovi vip confermati nel cast dei concorrenti, tra cui Ivan Gonzalez. Il modello originario di Jerez de la Frontera (una città a sud della Spagna, ndr) e classe 1992 è reduce dalla sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, dove ha vestito i panni di tronista. Ma del suo trascorso al trono classico sembra essersi dimenticato completamente. O almeno questo è stando a quando lui stesso ha dichiarato nella Casa più spiata d'Italia, scatenando così non poche polemiche.

Presentandosi -in qualità di gieffino- al Gf vip 4, Gonzalez ha dichiarato: “Qui in Italia mi avete visto a Temptation Island. Non so se ho fatto perdere la testa a Valeria Marini". Inoltre, ha aggiunto di essersi sentito tentato dalla "stellare" showgirl Marini, per poi dichiarare di non aver mai scelto nessuna donna, nella sua vita: "Io dovevo tentare la Marini, ma la realtà è che è stata lei a tentare me. Nella mia vita sempre sono stato abituato così. Le donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna”.

Le prime parole spese dalla new-entry del Grande fratello vip non sono piaciute a molti. In primis alla sua ex compagna, Sonia Pattarino, che Ivan aveva scelto nella puntata de "La scelta" del suo trono classico, a Uomini e donne. Sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice mora, nata a Sassari e classe 1987 ha ribattuto prontamente all'ex tronista, condividendo con il web ben due storie che alludono alla sua love-story avuta con Gonzalez.

"Questo è Ivan Gonzalez", ha scritto su una prima foto postata tra le Instagram story, per poi aggiungere in un altro messaggio ironico, scritto a corredo di una seconda foto: "Le donne lo hanno sempre scelto, ma lui non ma mai scelto nessuna". Le due foto postate dalla Pattarino, non a caso, immortalano l'ex di quest'ultima che l'attende a "La scelta", in quanto sua "prescelta" a Uomini e donne.

Ivan Gonzalez inondato dalle critiche