Ivan Gonzalez sulla "scelta": "Con Sonia Pattarino, non era amore"

Uno dei protagonisti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello Vip è, al momento, Ivan Gonzalez. L'ormai ex tronista di Uomini e donne- nato a Jerez de la Frontera- è tornato al centro del gossip made in Italy, per via di alcune sue nuove dichiarazioni. Per giorni, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla fine della storia avuta con Sonia Pattarino. Ma, in una confidenza fatta ad Andrea Denver - nella Casa del Gf- ha inaspettatamente rotto il silenzio sulla sua separazione dall'ormai ex. E non solo. Secondo le ultime indiscrezioni sul reality di Canale 5, emerse in rete, Ivan non si è risparmiato neanche su Natalia Paragoni. A spingerlo a parlare delle due sue ex corteggiatrici è stato proprio il coinquilino, Andrea Denver.

Sebbene i gieffini non abbiano fatto nomi, durante il daytime del Gf Vip i telespettatori sono riusciti a capire a chi alludessero i due influencer, nel loro dialogo. Denver ha chiesto a Gonzalez se gli piacesse la ragazza che non ha scelto alla fine del suo trono. E, di tutta risposta, il modello di origine spagnola gli ha riferito: “Nì, perché sapevo un po’ di lei. Come persona non mi piaceva tanto. Lei abitava a Milano… Mi avevano detto qualcosa...".

A lasciare di sasso gli utenti, sui social, è stato in particolare quanto riportato dal modello spagnolo naturalizzato italiano sulla ragazza "scelta" a Uomini e donne. “Ho scelto una brava ragazza -ha fatto sapere al compagno di gioco -, però, non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla”. La Pattarino non si sarebbe mai aspettata delle esternazioni in tv - sul suo conto- fatte da parte del suo ex. Invece, è accaduto.

E la confessione dell'ex tronista non è finita. Denver ha chiesto ad Ivan anche quanto tempo fosse durata la sua frequentazione con la "prescelta" e il coinquilino ha palesato di aver fatto coppia con la Pattarino fino allo scorso settembre. La relazione ormai naufragata, tra i due ex volti di Uomini e donne, sarebbe quindi durata sette mesi . “Si capiva da prima -ha, poi, chiarito la sua posizione circa la liaison avuta con Sonia-, è andata avanti, ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla”.

Ivan Gonzalez divide gli utenti sui social

Sui social è stato caricato un video di Wittytv, che contiene le immagini della scottante confessione registrata da Ivan Gonzalez in sauna, al Gf Vip. E le dichiarazioni riportate dall'ex tronista, sul conto della ragazza scelta a Uomini e donne, hanno diviso l'opinione del web.