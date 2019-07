Ivan Rakitic pazzo della sua Raquel: i due sempre più innamorati

Ivan Rakitic è uno dei centrocampisti più forti e completi in circolazione. Il croato, classe '88, veste la maglia del Barellona dal 2014 e in cinque stagioni ha collezionato 268 presenze complessive mettendo a segno 35 reti in tutte le competizioni. L'ex Basilea, Siviglia e Schalke 04 è stato accostato all'Inter che qualche mese fa lo aveva messo nel mirino per andare a rinforzare la linea mediana nerazzurra. A distanza di tempo, però, le cose sono cambiate con il club di Viale della Liberazione che ha deciso di virare su altri obiettivi, già arrivati alla corte di Antonio Conte, come Stefano Sensi e Nicolò Barella.

Rakitic non è solo un punto di riferimento per il Barcellona, lo è anche per la nazionale croata con cui ha già superato le 100 presenze, 104 per la precisione, mettendo a segno 15 gol. Il calciatore nato a Rheinfelden, in Svizzera, di cui ne possiede anche la cittadinanza è solitamente un personaggio molto schivo, timido, che non ama stare sotto ai riflettori. Ivan è un ragazzo tutto calcio e famiglia e il suo segreto è la sua sexy compagna Raquel Mauri che ha molto seguito sui social con oltre 700.000 follower. Nulla a che vedere con gli oltre 15,5 milioni di seguaci del compagno ma la sexy Raquel è solita rapire l'attenzione dei suoi fan con alcuni scatti sensuali e mai volgari. I due sono molti innamorati con il giocatore del Barcellona che ha fatto una dedica alla compagna: “Se dovessi ricominciare la mia vita, proverei a trovarti molto prima! Ti amo vita mia”.