Ivan Zazzaroni: "Gesto sincero di Suor Cristina"

Ivan Zazzaroni e Suor Cristina sono stati involontariamente coinvolti in una polemica che, con il senno di poi, non avrebbe avuto alcuna ragione di essere. Anche perché è stato lo stesso giornalista sportivo e giudice della trasmissione Ballando con le stelle a chiarire la situazione togliendo anche la giovane religiosa da una situazione particolarmente imbarazzante. Infatti, un gesto innocente di Suor Cristina nei confronti di Zazzaroni era stato quantomeno male interpretato da molti.

Il gesto di Suor Cristina

Durante le varie puntate del programma tra Zazzaroni e Suor Cristina c'è stato un confronto franco e a volte anche molto duro. Ma alla fine i due hanno terminato la loro comune esperienza a Ballando con le stelle in armonia e con il sorriso sulle labbra. Anzi, hanno fatto di più. Hanno ballato insieme durante la festa finale della trasmissione del sabato sera di Rai 1.

Non solo ma è stata la giovane ecclesiastica a chiedere a Zazzaroni di ballare con lei. Forse per sugellare definitivamente la pace tra i due. Comunque, Ivan Zazzaroni, a scanso di ogni equivoco, ha pubblicato un post su Instagram per chiarire il senso del gesto della religiosa. In questo post Zazzaroni dice: "Sì, ieri sera ho ballato con suor Cristina: durante la festa di chiusura di una splendida edizione di @ballandoconlestelle lei ha allungato le braccia invitandomi a ballare sopra le polemiche e qualche inevitabile antipatia. Un gesto sincero che ho apprezzato molto". Il retroscena narrato dal giudice mette definitivamente a tacere i malumori respirati qualche volta in trasmissione, dove Zazzaroni non ha mai lesinato pareri critici sulla religiosa emula di Whoopi Goldberg.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?