Ivana Icardi manda in tilt i suoi follower

Ivana Icardi e Wanda Nara non si sono mai particolarmente amate. La sorella del bomber argentino ha a più riprese punzecchiato l'agente dell'attuale attaccante del Psg che ha più volte invitato la cognata a non parlare di lei. I rapporti sono ai minimi terminie con Ivana che ha palesemente ammesso di non aver più rapporti con il fratello e per colpa di Wanda che da parte sua ha sempre evitato di parlare dell'argomento anche se nel mese di dicembre aveva parlato così della sorella del marito: "Penso sia ancora piccola e che ha cercato questa strada nel mondo dello spettacolo. In Argentina conta di più e sempre la famiglia… Se ho rapporti con lei oggi? Per sanare un po’ ci vuole comprensione. Lei è stata al Grande Fratello argentino e ha detto il contrario su di me di quanto detto in Italia".

Ivana però ha deciso di tornare all'attacco della cognata e l'ha fatto ai microfoni di Di Più magazine: "Wanda, sei veramente sfacciata, senza ritegno! Mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. Vado in Tv, criticavi tanto questa cosa…E oggi sei al GF Vip…Solita storia, solo la tua stella può brillare vero?".

La sorella di Mauro Icardi ha poi continuato affondando il colpo: "Io che sono sua sorella non posso andare in tv, la moglie sì? Perché? E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Sei proprio la donna più incoerente del Mondo. Scrivo a te, perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene”.

La cosa che fa più male ad Ivana è non avere più rapporti con il fratello, da qui il tentativo di riappacificarsi: " Ti prego, rifletti su una cosa: tuo marito non ha rapporti con sua sorella. Ti sembra una cosa giusta? Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda" . Ivana dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha visto aumentare il suo nunero di consensi e ora vanta oltre 730.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le tante foto sexy della 24enne di Rosario.



