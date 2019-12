Ivana Icardi punge Wanda: "Non è adatta come opinionista del GF Vip"

Mauro Icardi dopo incomprensioni, tira e molla, polemiche e schermaglie ha prima prolungato il suo contratto con l'Inter ed ha poi lasciato Milano per trasferirsi momentaneamente a Parigi, al Psg di Thomas Tuchel. L'ex capitano nerazzurro ha deciso di lasciare la squadra che l'ha visto protagonista per diversi anni dato che avrebbe rischiato di finire solo in tribuna dall'inizio alla fine della stagione.

Icardi sta facendo bene al Psg e sogna il riscatto da parte del club transalpino che con "soli" 70 milioni di euro si garantirebbe però un bomber che in carriera ha segnato quasi 150 reti in carriera nei tre club nei quali ha giocato: Sampdoria, Inter e appunto la squadra campione di Francia in carica. Per un Icardi che se n'è andato, ce n'è un'altra che ha invece deciso di restare: la sorella Ivana che però non ha contatti con il bomber di Rosario forse per colpa della cognata Wanda Nara.

Le due non se le sono mai mandate a dire con Wanda che ha addirittura diffidato la sorella del marito a non parlare più della sua persona. Ivana Icardi, ex concorrente del Grande Fatello Vip, ha riservato una stoccata alla cognata opinionista della prossima edizione del GF Vip. Ecco le sue parole rilasciate al settimanale Nuovo Tv e ripresa da golssip.it: "Credo che Wanda non sia adatta al ruolo da opinionista al GF Vip. Non conosce bene l’italiano e poi, come ho sempre detto, è solo in cerca di visibilità, perché potrebbe seguire le sue aziende Comunque non posso parlare di lei perché sono diffidata".

Ivana ha poi ribadito come non abbia rapporti con il fratello: "Mauro? Io e mio fratello non abbiamo fatto pace. L’ho cercato un paio di volte sui social, dato che mi ha bloccato sul telefonino e non posso avere un contatto diretto con lui. Ho provato tante volte a parlargli, ma la sua risposta non è mai arrivata. È tutto come prima, non è cambiato nulla".

Infine, la sexy sorella di Maurito ha parlato dei progetti per il futuro dato che ha fatto intendere a più riprese di avere ambizioni televisive: "Ne ho uno in mente, ma non ne parlo per scaramanzia e spero tanto che si realizzi. Attualmente lavoro molto con i social, partecipo a eventi e a volte capita di andare in tv nei programmi di Barbara D’Urso. Non ho una strada ben definita, però ho 24 anni e ho ancora tempo per trovarla".



