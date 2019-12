Luca Onestini spiazza Ivana Mrazova: "Siamo giovani per le nozze, voglio prima laurearmi"

Questo venerdì 13 dicembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me - format di Rai 1 e condotto da Caterina Balivo- che ha visto presentarsi in qualità di ospiti in studio Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia è diventata protagonista di un'emozionante sorpresa, che Onestini ha organizzato per la sua ragazza, con la complicità degli autori della trasmissione. Nello specifico, il primo ad entrare nello studio di Vieni da me è stato Luca, che incalzato dalle domande della Balivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita. L'ex gieffino -a dispetto dei rumor che di recente lo vedevano in crisi con Ivana- ha dal suo canto tenuto a chiarire di non aver mai avuto momenti "no" nella sua relazione con la Mrázová, avviata solo dopo aver conosciuto quest'ultima tra le mura della casa del Grande Fratello Vip: "Stiamo insieme da quasi due anni. Si tratta della storia più lunga che io abbia avuto finora. Lei ha avuto altre relazioni lunghe, io no. Direi una bugia se non dicessi che sono stati due anni bellissimi. Nelle storie ci sono alti e bassi, con lei -dico la verità- di bassi non ce ne sono stati. Poi, ovviamente, qualche difficoltà potrà arrivare, come accade nei percorsi lunghi". Sul fidanzamento con Ivana, ufficializzato ai media solo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 (edizione risalente al 2017, ndr), Onestini ha, inoltre, confidato: "Ci siamo attesi. Ci siamo messi insieme dopo aver finito il reality. Abbiamo seguito il cuore e abbiamo fatto bene così".

"Perchè si è parlato di crisi?", ha così incalzato l'ospite in studio, la conduttrice Balivo. "Io e Ivana siamo stati separati per un periodo, io ero in Sardegna per un impegno lavorativo in radio -ha, di tutta risposta, confessato il secondo classificato al GfVip2- e lei era con la sua famiglia quest'estate, poi lei è rimasta in Repubblica Ceca per un piccolo intervento chirurgico, nulla di grave. Per cui la sua permanenza all'estero si è prolungata...". In un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram - al fine di mettere a tacere le malelingue sulla sua storia d'amore- Onestini aveva postato una foto che lo ritrae con Ivana e nella cui descrizione lo stesso aveva destinato un messaggio alla modella, mentre quest'ultima era distante da lui: "Muoviti a tornare, o vengo a prenderti io!".

Prima di presentarsi nello studio di Vieni da me, Luca aveva riferito a Ivana Mrazova che sarebbe stato a Napoli per motivi di lavoro, nascondendole così che le avrebbe fatto una sorpresa con la complicità del format di Rai 1. E proprio nello studio di Vieni da me, dopo l'intervista concessa da Onestini, è giunta la volta dell'intervista di Ivana (classe 1992, ndr), la quale nella parte iniziale del suo intervento in tv è rimasta del tutto ignara di quanto organizzato per lei dal fidanzato.

Ivana Mrazova invita Luca Onestini a studiare: il motivo

Dalla regia di Vieni da me sono stati trasmessi per la Mrazova, in assenza di Onestini, degli rvm, contenenti le immagini salienti della love-story vissuta dall'ospite in studio con l'ex gieffino bolognese (classe 1993, ndr) e i momenti più importanti della carriera intrapresa dalla stessa nel mondo dello spettacolo. Dei videofilmati, per i quali la storica valletta di Sanremo 2012 non è riuscita a trattenere le lacrime . Inaspettatamente, per la felicità di Ivana, è poi entrato in studio a Vieni da me il fidanzato, il quale ha porto alla modella un mazzo di rose rosse. "Ti amo da morire, oggi più di ieri - ha dichiarato Luca, parlando alla sua ragazza, per poi, però, chiarire il suo gesto d'amore plateale-. Siamo troppo giovani per una proposta di matrimonio. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università“. E al chiarimento di Onestini è subito seguita la risposta di Ivana, che ha ironicamente "redarguito" il suo ragazzo: “Allora da domani riprendi a studiare!”.