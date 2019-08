Ivana Spagna choc a Io e te: "Ho tentato il suicidio, mi ha salvata la gatta"

Nel corso della nuova diretta di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco in collaborazione con Sandra Milo e Valeria Graci, non sono mancati colpi di scena e momenti di commozione. In qualità di ospite, nel salottino del talk-show di Rai 1, si è presentata Ivana Spagna, che si è concessa ad un'intervista esclusiva. "Quando è morta mia madre ho tentato il suicidio" , è la confessione choc rilasciata dall'artista Spagna in tv.

La cantante di Gente come noi ha palesato di non aver avuto tempo né modo di metabolizzare bene il momento della perdita della sua mamma e di aver fatto i conti con un profondo senso di smarrimento e solitudine. "Quando sto male mi nascondo perché non voglio che la mia sofferenza pesi sugli altri" , ha aggiunto la cantante.

Ivana Spagna: a salvarla è stata la sua gatta

Il 20 luglio del 1997 è il giorno in cui sua madre è venuta a mancare: "Sono andata a cantare la sera stessa per non far perdere il lavoro alle persone che erano con me. Alla fine del concerto, in camera, ho urlato. Sono andata avanti così fino alla fine del tour e alla fine ero distrutta". L'ospite della nuova diretta di Io e te, andata in onda lo scorso 31 luglio su Rai 1, ha rivelato che aveva premeditato il suo suicidio e che a salvarla, alla fine, è stato l'incontro provvidenziale con la sua gatta: "Avevo organizzato tutto quanto... ad un certo punto, mi spunta la gattina davanti miagolando e ho detto ‘E tu a chi resti?’ Allora ho capito subito che stavo punendo chi mi voleva bene. Sono andata davanti alle foto dei miei genitori a piangere, perché mi sono resa conto dell’errore che stavo facendo, loro avevano lottato per secondi in più di vita e io me ne volevo togliere così?". La cantante ha concluso il suo intervento televisivo invitando chi soffre a non isolarsi e a lottare per la propria vita.

