Ivana Trump lascia (di nuovo) il marito italiano

Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono lasciati per la seconda volta. Ad annunciarlo in esclusiva a Page Six è proprio la famosa ereditiera che parla di “ crisi irreversibile ” con il suo quarto e ultimo marito. " Sono di nuovo single – ha dichiarato Ivana al magazine americano – ma almeno adesso posso fare quello che voglio con chi voglio e, cosa più importante di tutte, posso sempre permettermi il mio stile di vita ".

Ivana Trump ha raccontato come, tra alti e bassi, lei e il suo quarto marito, siano stati insieme per 15 anni. Prima di sposarsi nel 2008 si sono frequentati per 6 anni, ma la loro unione, coronata da una sfarzosa cerimonia da 3 milioni di dollari, durò appena un anno. Dopo il divorzio nel 2009 sono entrambi usciti con altre persone finché non hanno deciso di riprovarci. Ora, però, è davvero tutto finito tra l’ex moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti e il modello e imprenditore italiano.

" La nostra relazione ha fatto il suo corso ", ha detto Ivana Trump, spiegando che dietro l’irrevocabile decisione di separarsi ci sarebbe la difficoltà di mantenere viva la passione in quella che si è trasformata da tempo in una relazione a distanza. " Rossano deve lavorare e trascorre molto tempo in Italia mentre io mi divido tra New York, Miami e Saint-Tropez. Siamo spesso lontani e questa cosa non funziona davvero, così abbiamo deciso di separarci. Ci siamo divertiti tanto insieme e restiamo buoni amici ”, ha aggiunto Ivana che passerà l’estate a St-Tropez dove ospiterà tanti amici nella sua elegante villa.