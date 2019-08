Izabel Goulart si rilassa in Costiera Amalfitana: il fisico è mozzafiato

La famosa e ricercatissima modella brasiliana Izabel Goulart è in vacanza nelle località di mare della Costiera Amalfitana. Izabel, diventata un’icona di bellezza a livello internazionale, sceglie le spiagge e il sole napoletano per rilassarsi, lontana, per qualche giorno, dalla luce dei riflettori.

La modella, nei giorni scorsi, ha visitato Positano e l’isola di Capri, godendosi gli splendidi panorami delle coste campane. Izabel Goulart viene notata all'età di quattordici anni da un hairstylist, che le suggerisce di diventare una modella. La Goulart si trasferisce nella capitale di San Paolo dove comincia la propria carriera.

In breve tempo Izabel Goulart viene scelta per le sfilate di numerosi stilisti come Bill Blass, Balenciaga, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Valentino, Jill Sander, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren e Stella McCartney. Nel 2005 viene selezionata per essere uno degli angeli di “Victoria's Secret”, a cui deve gran parte della sua popolarità.

Nel 2008 non le viene rinnovato il contratto da angelo, ma continua a sfilare ininterrottamente per il marchio fino al 2016, prendendo parte a 12 show. In seguito diventa la testimonial di alcune campagne pubblicitarie internazionali di Armani. Nel 2008 è sulla copertina di GQ e di Esquire.

Izabel Goulart appare anche nella campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana per la collezione primavera-estate 2011, ispirata alla tradizione femminile siciliana, con le colleghe Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana e Maryna Linchuk. Izabel Goulart è spesso stata ospite della trasmissione “Late Night with Conan O'Brien” ed è comparsa in un episodio di “Due uomini e mezzo e di Entourage”, insieme alla collega Alessandra Ambrosio. Nel 2017 prende parte ad un piccolo ruolo nella pellicola “Baywatch”.

