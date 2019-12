J-Ax canta "non credere alle voci": è la risposta social all’ex amico Fedez?

La “confessione” di Fedez ai microfoni di Nove ha fatto molto chiacchierare, soprattutto per le dichiarazioni del cantante sui motivi che hanno determinato la fine dei rapporti con J-Ax e Fabio Rovazzi.

Il rapper di Rozzano ha spiegato di non essere completamente a conoscenza dei motivi per i quali coloro che, fino a poco tempo fa considerava parte della sua famiglia, abbiano deciso di voltargli le spalle, e ha raccontato la sua versione dei fatti sulla scissione che ha fatto tanto chiacchierare e che continuava ad essere un vero e proprio mistero. In base a quanto dichiarato da Fedez, J-Ax e Rovazzi avrebbero preferito la nuova società di management creata dal suo ex legale e, consapevoli di ciò che stava accadendo alle sue spalle, gli hanno tenuto tutto segreto. Il primo ad allontanarsi con una “separazione a distanza” è stato Fabio, poi è stato il turno di J-Ax.

Nella giornata di oggi, 6 dicembre, le dichiarazioni di Fedez stanno facendo il giro della rete e c’è già chi si è schierato pro o contro il marito di Chiara Ferragni. Anche alcuni personaggi noti hanno espresso il loro personale parere su quanto ascoltato a “La Confessione” e, se Gué Pequeno, storico nemico del rapper, lo ha sbeffeggiato lanciando su Twitter l’hashtag “#prayforfedez” che ha scatenato non poche polemiche, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha preferito concentrarsi sui racconti di Fedez che, dal suo punto di vista, cozzano molto con la vita felice, appagata e ricca che mostra quotidianamente sui social. “Su Instagram: viaggi, lusso, feste, amici vip, shooting, Mulino Bianco. Nella vita: minacce di sclerosi, figlio con problemi di salute, livori personali, avvocati traditori, amicizie naufragate, gravidanze difficili, psicologo. Mettiamo il “segui” a semplici narrazioni”, ha twittato la Lucarelli.

In tanti, però, si aspettavano non solo la reazione dei volti noti, ma anche quella dei diretti interessati: J-Ax e Fabio Rovazzi. Se quest’ultimo, però, è volato lontano dall’Italia insieme alla fidanzata Karen Kokeshi e pare abbia deciso di ignorare completamente le accuse di Fedez, J-Ax è appena tornato sui social mostrandosi sereno, sorridente e canticchiando sulle note di un famoso brano dei Public Enemy, “Don’t believe the hype”. Una canzone che potrebbe significare nulla, ma potrebbe rappresentare anche la chiara risposta social all’ex amico Fedez. Tradotta in italiano, la musica degli anni Ottanta lancia un messaggio forte e chiaro: “Non credere alle voci”. Che questo possa essere interpretato come un modo scelto da J-Ax per replicare alle dichiarazioni dell’ex socio e collaboratore o, a breve, anche lui rilascerà un’intervista sulla questione?