J-Ax contro l'abolizione del voto in condotta: "Così si favoriscono i bulli"

J-Ax si scaglia contro la decisione del ministero dell'Istruzione di abolire il voto in condotta alle scuole medie e ricorda il periodo in cui è stato vittima di bullismo.

Il rapper milanese, all'anagrafe Alessandro Aleotti, commenta sulle pagine de Il Giorno la decisione del ministro Fedeli di eliminare il voto in condotta dalle scuole elementari e medie. Una scelta che, secondo J-Ax, rappresenta un ostacolo alla lotta contro il bullismo nelle classi. Il 44enne, che da sempre non si tira indietro quando si tratta di difendere i più deboli e far sentire la propria voce, ricorda gli anni in cui la vittima dei bulli era proprio lui. E dalle sue parole è facile capire come si tratti ancora di una ferita aperta.