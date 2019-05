J-Ax: "Sono su Instagram anche se odio farmi le foto"

Dai suoi fan viene chiamato "zio" per il suo essere una persona affidabile, come lui stesso dichiara nell’intervista al quotidiano "la Repubblica": " nella vita sono un adulto responsabile, ma quando faccio musica ne ho sempre venti " (riferendosi agli anni ndr). Stiamo parlano di Alessandro Aleotti, 46 anni e un nome d’arte J-Ax. Ma il cantante pare avere un rimedio al tempo che scorre: " Coltivo la curiosità per non invecchiare ".

E così il giovane 46enne ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo "Timberland pro" ma ci tiene a precisare che " la Timberland non mi ha pagato ". Non faremo in tempo però a imparare il ritornello a memoria che per venerdì è già pronto un altro singolo. Intanto, giovedì, sarà su Canale 5 come giudice nel format "All together now" condotto da Michelle Hunziker.

Tornando al suo ultimo singolo si riscopre un J-Ax ironico che prende in giro le mode e i brand. Insomma mette in guardia i suoi fan dal credere che l’apparenza sia tutto. Rischio come non mai attuale per l’incremento delle piattaforme social, dove ognuno carica foto per ricevere facili e vani complimenti.