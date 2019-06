Jack Vanore a Giulia De Lellis: "La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima". E i fan sognano un nuovo amore

Giulia De Lellis è stata ospite nella puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonista Andrea Zelletta e la sua scelta: l'infleuncer non ha mancato di lanciare una frecciatina al suo ex Andrea Damante, ma proprio in quella occasione si è concessa una foto con Jack Vanore. L'opinionista del dating show ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, uno scatto che ha mandato in estasi i follower: Jack, sul trono che ha sulle sue ginocchia una sorridente Giulia.

"La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima" , ha scritto Jack come dedica a Giulia, la quale ha prontamente risposto con emoticon, due arcobaleni. Tanto è bastato affinché i fan cominciassero a fantasticare sulla nascita di una nuova coppia. "Sareste bellissimi insieme", "Formereste una bellissima coppia", "Vi vedrei bene" : questo sono solo alcuni dei messaggi che i telespettatori di Uomini e Donne hanno lasciato sotto la foto. È doveroso, però, sottolineare che nessuno dei diretti interessati con il loro atteggiamento ha lasciato intendere qualcosa di più di una semplice amicizia.

In ogni caso, chi segue le vicende amorose di Giulia sogna per lei un futuro sereno: dopo le voci, mai confermate dai diretti interessati, di un possibile riavvicinamento tra la De Lellis e Andrea Damante, i due attualmente appaiono più distanti. Addirittura si erano diffuse sul web delle voci un ritorno di fiamma con Irama, cantante con cui l'influencer ha condiviso una breve relazione. In realtà, Giulia, anche attraverso le sue risposte che fornisce ai suoi fan, ha più volte ammesso di essere single, per cui dando per buone queste indicazioni, l'ex corteggiatrice non ha nessuno al suo fianco.

Per quanto riguarda Jack Vanore, poco si sa della sua vita privata: fino a qualche tempo fa, sempre dai suoi scatti social, pareva evidente la relazione con una giovane il cui nome è Martina, ma l'opinionista preferisce tenere per sé la sua vita amorosa dopo la storia con Raffaella Mennoia, autrice del programma di Maria De Filippi. Tra Jack e Giulia, dunque, solo amicizia, ma sognare che il futuro possa riservare novità non costa nulla.

