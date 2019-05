Jada Pinkett Smith gelosa del marito: "Guai a chi lo tocca"

Jada Pinkett Smith non riesce a smettere di essere gelosissima di suo martito Will Smith. 22 anni di matrimonio, sopravvissuto anche a un periodo di separazione per una crisi poi felicemente risolta, non riescono a tranquillizzarla. Non è che non si fidi del marito. A preoccuparla sono le troppe donne che gli ronzano intorno solo perché è un uomo ricco e famoso.

Durante una puntata di "Red Table Talk", programma che conduce insieme alla figlia Willow, 20 anni, ha raccontato di star cercando di “ tenere a bada questo sentimento, ma non è facile perché via via che invecchiamo insieme e passano gli anni, lui diventa sempre più fondamentale per me. Non riesco più a immaginare una vita senza Will ”.

Jada Pinkett Smith ha rivelato di essere stata gelosa non solo di donne più giovani di lei che flirtavano spudoratamente col marito anche in sua presenza, ma anche di alcune colleghe di Hollywood “ che non sanno stare al loro posto ”.

L’attrice 473nne non ha voluto rivelarne i nomi, ma sembra davvero non aver dimenticato e perdonato. Madre di due figli, Willow e Jade, nati proprio dal matrimonio con Will Smith, ha poi aggiunto che solo una cosa è cambiata in questi anni: il suo modo di reagire.

“ In passato avrei potuto fare una scenata in pubblico, soprattutto quando erano le altre donne a diventare irrispettose nei miei confronti quando si approcciavano a mio marito in mia presenza. Oggi però so chi sono e, cosa più importante, so che lui mi ama e sa chi sono io ”, ha continuato.