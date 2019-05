James Bond, Daniel Craig sarà operato alla caviglia

" Daniel Craig subirà un intervento alla caviglia a causa di un infortunio durante le riprese in Giamaica ", ha annunciato oggi l'account Twitter ufficiale di "Bond 25".

La scorsa settimana l'attore 51enne si era fatto male mentre girava senza stunt una scena d'azione. la produzione aveva minimizzato, sostenendo che si fosse solo slogato la caviglia, invece, a quanto pare il danno al piede sarebbe più serio di una semplice slogatura.

“ Questi attori che rifiutano le controfigure credono davvero di essere come gli eroi che interpretano…Craig è scivolato maldestramente su un molo e si è slogato la caviglia ”, ha raccontato un insider a Page Six, svelando anche il malumore dei produttori, seccati dagli atteggiamenti dell’attore che dovrebbe solo simulare le scene d’azione, non interpretarle sul serio.

E questo sarebbe il motivo, oltre all'età, per cui questo sarà per l'impavido e incosciente attore inglese l'ultimo Bond che girerà in vita sua.

In precedenza Craig si è già rotto due denti durante le riprese di "Casino Royale", tagliato in profondità un dito durante "Quantum of Solace" e si è fatto male al ginocchio mentre correva per sparare al villain in "Spectre".

Un incidente dietro l'altro che ha fatto lievitare troppo la sua copertura assicurativa sul set. Ingaggiarlo non conviene più.

Ma si continua a girare. Nessuno stop se non per Craig che resterà in convalescenza per due settimane dopo l'intervento chirurgico. E su Twitter la data di uscita del film, prevista per aprile 2020, resta invariata. Con o senza le prodezze fuoricopione di Craig.



