James Bond nel Salernitano: a Sapri si gira il nuovo film di 007

Il sindaco di Sapri, in provincia di Salerno, ha posticipato l'inizio dell'anno scolastico al 16 settembre per consentire le riprese nella sua città del 25esimo film della saga di 007, l’agente segreto più famoso del grande schermo. Il primo cittadino Antonio Gentile ha dato il via libera alla casa di produzione cinematografica, mettendo a disposizione le strutture cittadine.

Ci sarà anche un po’ di Campania nella nuova pellicola di James Bond, intitolata “No time to die”. A quanto pare, il protagonista, Daniel Craig, che ha interpretato l'agente 007 nei precedenti quattro film della saga, è già in Italia, così come Rami Malek, l'attore premio Oscar nel 2019 per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Rami in questo 25esimo film della saga vestirà i panni del villain, ovvero del cattivo. In Italia, oltre a Sapri, le riprese del film toccheranno anche Maratea, Matera e Gravina di Puglia.

Il sindaco ha ordinato di lasciare libere alle riprese le aree destinate solitamente alla sosta degli autobus che trasportano gli studenti. La decisione è stata presa anche per i numerosi turisti che affollano ancora la cittadina, e quindi per il forte traffico automobilistico, e soprattutto per preservare gli studenti dalle temperature ancora alte.

