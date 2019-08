James Bond, il prossimo film si chiamerà No Time to Die

Dopo il susseguirsi di notizie su regia, cast, trama e location, il prossimo film di James Bond finalmente ha un titolo: No Time to Die.

La EON Production, la casa di produzione dei film di 007, ha annunciato il titolo del venticinquesimo film della saga dell’agente segreto più famoso del mondo, si chiamerà No Time to Die ed uscirà nelle sale dei cinema l’8 aprile 2020. Ad accompagnare la notizia del titolo c’è anche un breve video sulle note della famosa intro dei film della saga. Il prossimo film sarà l’ultimo con protagonista Daniel Craig. L’attore inglese già dopo Spectre aveva espresso in più occasioni la sua volontà di lasciare la parte, salvo poi tornare sui suoi passi per un'ultima volta.

Inizialmente il film doveva essere diretto da Danny Boyle, regista di Trainspotting e 28 giorni dopo, ma a causa di alcune divergenze creative sulla trama con Daniel Craig e la produttrice Barbara Broccoli - nello specifico James Bond doveva morire - Boyle ha abbandonato la regia del film. Al suo posto è arrivato Cory Fukunaga, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, forte però dei successi ottenuti con le serie tv True Detective 1 e Maniac.

La sinossi ufficiale di No Time to Die presenta così il film: “Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica”.

Nel cast di No Time to Die troveremo nuovamente Léa Seydoux, Ralph Fiennes e probabilmente anche Christoph Waltz, quest’ultimo dovrebbe tornare nel ruolo del cattivo visto in Spectre, Blofeld, mentre il villain principale sarà interpretato da Rami Malek. Alcune settimane fa è trapelato che la sigla di “agente 007” nel nuovo film sarà affidata ad una donna, interpretata da Lashana Lynch, tuttavia su questo non c’è stata molta chiarezza e potrebbe essere solo una “sostituzione” momentanea.

Per quanto riguarda le location, oltre alla Giamaica, ambientazione anche del primo grande film di James Bond con Sean Connery, Licenza di uccidere, anche l’Italia, da sempre luogo speciale per Bond, sarà presente in No Time to die. Nello specifico le riprese sono state svolte nella città di Matera, Pisticci e Gravina in Puglia.