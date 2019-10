James Rodriguez diventa ancora papà. La mamma è Shannon de Lima?

James Rodriguez è stato molto vicino al Napoli in estate ma alla fine ha deciso di restare al Real Madrid per giocarsi le sue carte. Il colombiano ha ritrovato tranquillità in campo e sembra anche nella vita privata dopo la fine della relazione con la pallavolista connazionale Daniela Ospina, sorella del numero uno degli azzurri e della nazionale dei Cafeteros. Il 28enne di Cucuta ha avuto anche una figlia con la sua ex compagna e pare che attualmente sia fidanzato con la modella venezuelana Shannon de Lima.

Shannon è tra l'altro l'ex moglie di Marc Anthony, cantante ed attore statunitense, e si è fatta vedere la prima volta con James alla fine della stagione sportiva 2018-2019 durante la festa scudetto del Bayern Monaco. La de Lima ha poi risposto per le rime a chi la accusava di essere la causa della fine del suo matrimonio con Daniela Ospina: “James ha messo le corna a Daniela con me? Quando uno è divorziato da due anni non si chiamano corna, si chiama ignoranza. Ti è andata male, io qui rispondo solo dei miei amori".

Il momento per James è buono anche perché è diventato per la seconda volta papà e ad annunciarlo è stato proprio lo stesso giocatore del Real Madrid con un post su Instagram: "Voglio condividere con voi un’immensa gioia. Oggi Dio mi permette di essere di nuovo un padre onorandoci dell’arrivo di Samuel nella nostra famiglia. Siamo felici e viviamo questo momento. Grazie mille in anticipo per la vostra gentilezza, rispetto e accortezza”. Secondo quanto riporta la redazione di golssip.it, questa notizia ha sorpreso un po' tutti anche perché la de Lima pare non è sembrata essere incinta.

