James Rodriguez ha una nuova fiamma: la modella Shannon de Lima

James Rodriguez è un giocatore molto talentuoso che attualmente veste la maglia del Bayern Monaco. Il 27enne di Cucuta, però, nononstante le sue grandi qualità tecniche non è riuscito ad imporsi né al Real Madrid, in tre anni, né ai bavaresi in due stagioni. L'ex Porto, infatti, non è riuscito ad esprimersi sui livelli del 2013-2014, quando incantò con la maglia del Monaco e quando fece innamorare il Real Madrid con un Mondiale disputato da vero protagonista con la maglia della Colombia. James Rodriguez è stato spesso nel mirino di Juventus e Inter ma difficilmente lo vedremo nel nostro campionato nella prossima stagione anche se lui ha già dato mandato al suo agente Jorge Mendes di trovargli un'altra squadra.

James Rodriguez cerca la serenità in campo dato che fuori, nella sua sfera privata, sembra averla trovata. Il classe '91 infatti ha divorziato da poco da Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli David, ma si è già consolato con una nuova fiamma: la sexy modella venezuelana Shannon de Lima. La ragazza, domenica scorsa, ha partecipato con Rodriguez e con i giocatori del Bayern Monaco alla festa per la conquista del titolo in Germania. Shannon, tra l'altro, è l'ex moglie di Marc Anthony, cantante ed attore statunitense, ed ha molto seguito sui social network con oltre 1,6 milioni di follower su Instagram. I suoi ultimi scatti in costume da bagno hanno mandato in delirio i suoi tanti fan che