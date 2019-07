La confessione di Jane Alexander: "Combatto...almeno ci provo"

Jane Alexander, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è felice ora del suo rapporto con Gianmarco. All'interno della casa più famosa d'Italia Jane aveva incontrato Elia Fongaro, con il quale sin dall'inizio aveva sviluppato una forte intesa e, per lui, era quasi arrivata a buttare all'aria la relazione con Gianmarco.

Jane Alexander confessa di essere timida

All'interno della Casa, con Elia, il rapporto ha sempre avuto degli alti e bassi fino a quando l'attrice non ha capito che sarebbe stato Gianmarco l'uomo della sua vita. Infatti, ora, stanno ancora insieme felici e contenti.

Su Instagram Jane ha voluto fare una confessione ai suoi fan, raccontando della sua debolezza: "Timidona. Io sono proprio timida. So che sembra il contrario, ma sono una di quelle che fanno tutte le ‘cose’ per sembrare forti e sicure e invece dentro mi nasconderei in un buco e guarderei quelli sicuri veramente andare avanti e fare cose fantastiche nelle loro vite. Per fortuna combatto. Almeno ci provo".

