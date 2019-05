Jane Alexander, polemica social per le foto sexy

Con i post social di Jane Alexander si potrebbe scrivere un racconto. Attraverso i suoi profili, infatti, l’attrice condivide con i follower pezzi di vita quotidiana, scrivendo moltissimo e lasciandosi andare a confessioni private. L’ultimo post in ordine di tempo ha, però, suscitato non poche polemiche da parte di qualche seguace che, stanco di foto sensuali e sexy, ha voluto dire la sua alla bella inglese. Jane Alexander non è nuova a pubblicare sui suoi social scatti sexy e in intimo, facendosi apprezzare dalla maggior parte dei suoi fan per il fisico asciutto e mozzafiato.

Secondo qualcuno, però, ultimamente le foto di Jane mezza nuda sarebbero troppe, vista l’età dell’attrice (46 anni). "Ma questa ha un problema secondo me – scrive una follower - Sempre mezza nuda, manco fosse una quindicenne con il fisico da pin up. Ho cercato di capire il suo comportamento al gf. Ora capisco proprio tutto. Mah...". Un commento che non è piaciuto affatto a Jane Alexander, che ha voluto rispondere per le rime: "Io semplicemente penso e sostengo che le donne di ogni età possano sentirsi sensuali e fare foto con o senza vestiti. Senza imbarazzo alcuno. Perché non smettiamo ne di essere donne, ne di fare l'amore alla mia età, te lo assicuro. Anzi, li facciamo meglio di prima, fidati:) se ti da fastidio chiediti perché il corpo di una 15enne, quindi minorenne, invece non ti da fastidio. Pensaci. Il problema è solo tuo. Io non ho la sindrome di Peter Pan. Io semplicemente sono fiera del mio corpo da 46 enne. Stop. Non posto solo foto seminuda. Ripeto, se ti da fastidio salta, guarda altrove. Ma "questa ha un problema" dillo guardandoti allo specchio la prossima volta".

Un commento che, purtroppo, non è rimasto isolato: "Non vedi quanti arrapati puo' richiamare così? Che se non crea critiche non puo far parlare di sé non lavorando? Che piacciono piu' queste foto? Anche il cornuto le fa le foto con il seno al vento per IG", scrive un altro utente. L’attrice ex concorrente del Grande Fratello Vip, recentemente tornata al fianco dello storico compagno, ha però voluto smorzare i toni della discussione, evitando di rispondere ulteriormente.