Jane Alexander risponde alle critiche: "Non giudicate un libro dalla copertina"

L'ex-concorrente del Grande Fratello Vip, nonché ex-fiamma di Elia Fongaro, è insorta attraverso il suo profilo Instagram, contro gli haters. La bella e brava Jane Alexander ha voluto lanciare un monito ai suoi followers e non solo, invitando tutti a non esprimere giudizi sulle sole apparenze.

Jane Alexander non ci sta e risponde agli haters

"Sembro forte, ma a volte sono tanto timida, tanto imbarazzata, tanto spaventata anche io – ha confessato Jane Alexander su Instagram –. Alta un 1,83 senza tacchi, mascellona, con delle caviglie che se me le levo e te ce meno sono cavoli amari, eh, eppure è così. Non giudicate un libro dalla copertina. Non parlo solo di me. Cerchiamo di andare oltre. Cerchiamo, anche per il nostro di bene". Un messaggio dopo gli ultimi messaggi ricevuti e dopo il duro sfogo legato alla sua rottura con Elia Fongaro, l'ex-velino di Striscia La Notizia, che nelle ultime ore ha catalizzato l'attenzione del popolo degli internauti.

La saggia Jane Alexander ha ad oggi ampiamente dimostrato di avere le spalle larghe, tanto da riuscire a buttarsi alle spalle ogni tipo di pregiudizio sul suo conto. “A volte vorrei buttare via il cellulare, staccarmi da questo mondo effimero, che ci sta facendo cambiare tutti. Vediamo storie di persone che fingono di comprare cose per apparire, si fotografano e si taggano in posti dove in realtà non sono mai stati. Si permettono critiche solo perché qualcuno non è conforme ad una ormai regola generalizzata, e proprio per questo finta, irreale, di bellezza. Di interesse. Non esisti se non sei su Instagram”, ha rilasciato per iscritto stizzita la Alexander.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?