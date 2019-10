Jason Bourne: in arrivo serie tv e nuovo film

La saga cinematografica di The Bourne Identity, resa celebre da Matt Damon, diventa una serie tv.

Non è sempre facile riuscire ad inserire e rendere duraturo un personaggio nel panorama dei film d’azione. Matt Damon c’è riuscito, con la saga spionistica dedicata a Jason Bourne, l’ex agente segreto della CIA le cui avventure al cinema sono iniziate con il film del 2002 e proseguite poi con altri quattro, di cui uno però, The Bourne Legacy, con protagonista un altro agente segreto, interpretato dall’attore Jeremy Renner.

La storia vista nei film non è affatto terminata con la pellicola del 2016. Infatti, è in arrivo una serie tv spin-off dal titolo Treadstone, lo stesso nome della squadra di sicari della CIA che abbiamo conosciuto al cinema in questi anni e di cui faceva parte Jason Bourne. La serie tv vedrà come protagonista Jeremy Irvine (Mamma Mia! Ci risiamo) nel ruolo di J. Randolph Bentley, ma non sarà il solo, insieme a lui anche Hyo Joo Han e Brian J. Smith (Sense8) e altri personaggi sparsi in tutto il mondo.

Come suggerisce il titolo dello show, verranno mostrati i diversi agenti “dormienti” della CIA, tutti facenti parte l’Operazione Treadstone, i quali non hanno memoria del loro addestramento e delle loro capacità letali, ma che al momento opportuno vengono “attivati” per portare a termine missioni ad alto rischio. Tracy Ifeachor (Legend of Tomorrow, Quantico), qui nel ruolo di Tara Coleman, sarà una giornalista intenzionata a fare luce su di una cospirazione internazionale, mentre Omar Metwally (Rendition) sarà un agente della CIA che non è ben visto dai colleghi a causa della morte di un membro del suo gruppo, ma la sua determinazione lo porta ad essere il più qualificato in circolazione.

L’arrivo di questa serie tv spionistica non è la sola notizia riguardante il personaggio nato dai romanzi di Robert Ludlum. Infatti, come confermato dal produttore Ben Smith, è in lavorazione un nuovo capitolo cinematografico interamente dedicato a Jason Bourne, il quale quasi sicuramente verrà interpretato ancora una volta da Matt Damon. Inoltre, sempre la stessa fonte conferma che le puntate dello spin-off saranno parte integrante di quanto visto nei film, rendendo così la storia della serie tv e quella dei film un unico grande universo.

Treadstone debutterà il prossimo 15 ottobre negli Stati Uniti sul canale USA Network, lo stesso delle serie tv, Mr. Robot, Suits e del suo spin-off Pearson. Per la sua distribuzione a livello internazionale la serie tv è stata affidata ad Amazon, quindi sarà presente sulla piattaforma streaming Prime Video, al momento però è senza data d’uscita.