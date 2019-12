Jason Derulo superdotato e Instagram lo censura. Lui: "Sono le mie dimensioni"

Sono tanti i modelli e i cantanti che si mostrano in slip sui social, ma la foto postata da Jason Derulo ha destabilizzato talmente tanto Instagram da costringere il social network a censurare lo scatto.

Cosa mostrava di così volgare la foto condivisa dal cantante statunitense? Per qualcuno nulla, per altri – forse – sì. Sta di fatto che la comunità di Instagram ha deciso di bannare Derulo perché superdotato. Lo slip nero che Jason indossava nello scatto non riusciva a nascondere "i gioielli di famiglia" e il tutto è sembrato davvero “un po’ troppo” per gli utenti della rete. Il cantante, che di recente ha ricevuto una placca commemorativa per aver superato le 190 milioni di copie vendute globalmente fra dischi e singoli, ha commentato l’accaduto con ironia.

“ Non posso far niente contro le mie dimensioni... ”, ha scritto Jason Derulo sui social, accettando con il sorriso la decisione di Instagram di censurare la sua foto in slip aderenti. Le linee guida del social, infatti, recitano: “[...]per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram. Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena completamenti in vista”. Nonostante Jason Derulo non si mostrasse completamente nudo, però, Instagram pare abbia ritenuto inopportuna e inaccettabile la foto postata dal cantante o, meglio, ciò che quella foto non riusciva a nascondere, nemmeno con la presenza degli slip.

Alla notizia che Jason Derulo fosse stato censurato perché superdotato, molti utenti della rete si sono sollevati in coro dicendosi contrari alla decisione di Instagram. Le fan, in particolar modo, hanno apprezzato la scelta del cantante di mostrarsi e, sebbene lo scatto sia stato bannato dal social, gli screenshot della foto censurata continuano a fare il giro della rete, con buona pace delle linee guida. Ma, curiosando tra i profili social di modelli e personaggi famosi, di scatti come quello condiviso da Derulo ce ne sono davvero molti. Perché, allora, bannare solo il suo? Sarà davvero una “questione di dimensioni” come ha detto il cantante?