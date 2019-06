Jay Z è il primo rapper miliardario

Jay Z è il primo miliardario della storia dell’hip hop.

Come riporta Sky, a incoronarlo è stata la rivista Forbes. Prima di lui, si pensava che il primo artista miliardario in questo genere musicale fosse Dr Dre, ma le tasse hanno ridotto il suo patrimonio molto al di sotto del miliardo. Nel 2014, quest’ultimo vendette infatti la sua compagnia Beats alla Apple, ma gli oneri fiscali furono tanto alti che il patrimonio scese a 800 milioni di dolalri.

Il musicista e marito di Beyoncé ha 49 anni e raggiunge questo traguardo grazie a vari affari, non solo nel mondo della musica. Ha infatti anche interessi commerciali nella moda, una società di gestione sportiva, una partecipazione di 70 milioni di dollari - il corrispettivo di oltre 62 milioni di euro - da Uber. Poi ci sono 310 milioni di dollari - meno di 276 milioni di euro - per lo champagne Armand de Brihnac, 100 milioni di dollari - cioè 89 milioni di euro - in un cognac che è frutto di una joint venture con Bacardi, e una collezione d’arte del valore di 70 milioni di dollari. Inoltre Jay Z e Queen Bey sono proprietari del servizio di streaming Tidal.

In totale, il patrimonio ammonterebbe a 1 miliardo di dollari. Il totale è stato stimato sommando le sue entrate e sottraendo quello che l'artista potrebbe spendere quotidianamente per mantenere il suo stile di vita da superstar. Dopo Jay Z, il collega che più si avvicina ai suoi guadagni è P Diddy con 825 milioni di dollari - 735 milioni di euro.

Il vero nome di Jay Z è Shawn Carter, è nato a New York ed è diventato celebre nel 1996 con l’album di debutto “Reasonable Doubt”. Ha sposato Beyoncé nel 2008 e la coppia ha tre figli. Il rapper ha avuto 14 dischi al top delle classifiche, ha vinto 22 Grammy ed è reduce da un tour di 48 date in tutto il globo proprio con la moglie.

