Jazzma Kendrick da urlo: l'ex fiamma di Vieri è scatenata

Jazzma Kendrick è una sexy modella che anni fa ha fatto perdere la testa all'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan Christian Vieri. La storia tra il bomber azzurro e la giunonica pantera americana si è conclusa più di due anni fa dato che nella vita e nel cuore di Bobo è poi entrata la sua attuale compagna Costanza Caracciolo che l'ha anche reso padre della piccola Stella. La bella americana, nata a Miami in Florida è molto attiva sui social con il suo profilo Instagram che sta davvero avendo molto successo con i follower che stanno aumentando sempre di più e che oggi superano i 310.000 seguaci.

Vieri, qualche tempo fa, ospite del programma "E poi c'è Cattelan", aveva parlato così di una sua ex fiamma: "Ah, questa mi picchiava, veniva con una frusta ed io scappavo. Con questa ci dovevi stare minimo tre o quattro ore, altrimenti s’arrabbiava" . Se l'ex Atletico Madrid e Monaco si riferisse alla stupenda Jazzma non è dato a sapere anche se qualche dubbio viene. La Kendrick, nel frattempo, sembra aver ampiamente dimenticato il suo ex fidanzato e sta facendo letteralmente impazzire i suoi tanti fan con alcuni video e scatti hot, sexy e provocanti. Gli ultimi video sulla spiaggia, in bikini e in riva al mare hanno scatenato i suoi follower con una miriade di like e con commenti di svariato genere.