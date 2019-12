Jennifer Aniston e Brad Pitt, party di Natale insieme

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati avvistati insieme mentre partecipavano a una festa di Natale.

Come riporta il Sun, lo scorso week-end l’attore è stato visto arrivare a un party dell'ex moglie, intorno alle 7 del pomeriggio, attestando che non ci sono ruggini tra loro. Molti degli altri ospiti sono invece arrivati dopo di loro. Pitt ha lasciato la festa intorno alle 11 di sera.

Le immagini “rubate”, che stanno circolando in queste ore sui social network, lo mostrano vestito con giacca e cappello, in compagnia della sua guardia del corpo. Al party, che si è svolto in una delle immense ville di Bel Air, a Los Angeles, Aniston non è stata la sola ex dell’attore presente: tra gli invitati anche Gwyneth Paltrow, che ha presenziato insieme al marito Brad Falchuk. Tra gli altri ospiti Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, Kate Hudson con il compagno Danny Fujikawa, l’ex collega di Aniston in “Friends” Lisa Kudrow e la sua attuale collega in “The Morning Show” Reese Witherspoon.

Indiscrezioni raccontano che sembrava di trattasse di una festa tra gente comune, come un gruppo di amici che si incontrano casualmente per festeggiare il Natale. Nessuno si è presentato in abito da sera, anzi erano tutti in abito comodo. Aniston ha decorato la sua casa in maniera festosa ed elegante. Si parla in tutto di 50 ospiti, una festa piccola e discreta.

Pitt ha già partecipato quest’anno a un’altra festa di Aniston, il suo cinquantesimo compleanno lo scorso febbraio. La coppia è rimasta in buoni rapporti, nonostante il divorzio e il modo in cui è stato raccontato dai media.

Pitt e Aniston si sono sposati nel 2000 dopo due anni di fidanzamento, diventando la coppia più in vista di Hollywood - resta nei memorabilia la partecipazione dell'attore come guest star in “Friends”, in una puntata ambientata durante il Giorno del Ringraziamento. I due si sono però separati nel 2005, anno in cui Pitt conobbe Angelina Jolie, con cui avviò una relazione, ufficializzata all’inizio del 2006.

Pitt e Jolie sono rimasti insieme per molti anni e hanno avuto sei figli, naturali o adottati, e si sono sposati nel 2014, per poi annunciare la separazione nel 2016. Attualmente stanno terminando la definizione dell’accordo di divorzio. Anche Aniston è single: nel 2011 si fidanzò con Justin Theroux, con cui convolò a nozze nel 2015. Aniston e Theroux si sono separati all’inizio del 2018.

