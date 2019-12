Jennifer Aniston : "La mia infanzia? Ho avuto due genitori crudeli"

In una lunga intervista rilasciata al magazine People, Jennifer Aniston ha raccontato di come i suoi genitori l’abbiano cresciuta sminuendola di continuo e senza mai incoraggiarla a inseguire i suoi sogni perché " mi ritenevano mediocre in tutto ". Parole dure quelle della star 50enne che oggi è diventata una delle dive hollywoodiane più famose e pagate, prendendosi così la sua bella rivincita. Ma fino all'adolescenza i genitori, poco fiduciosi nelle sue doti da attrice, le prospettavano una vita di stenti e fallimenti.

" Per fortuna poi arrivò 'Friends' e finalmente riuscii a realizzarmi ", racconta oggi la Aniston, spiegando che “ fino ad allora i miei sono sempre stati molto critici con me, quasi crudeli loro malgrado, e del tutto avari di ogni tipo di incoraggiamento. A chi mi ripeteva: 'Non guadagnerai mai un centesimo come attrice', oggi posso dire: ‘Guardatemi! Un paio di centesimi li ho portati a casa,no?’ ".

La Aniston ha anche ricordato con particolare dolore un evento traumatico che risale alla sua infanzia e che minò per sempre la sua autostima al punto da portarne i segni ancora oggi. " Non voglio dire chi, comunque si trattava di una figura genitoriale… ma questa persona, quando avevo circa 11 anni, durante una cena mi disse che potevo alzarmi da tavola e andarmene via perché tanto non avevo nulla di interessante da dire ". A proposito di questo trauma l’attrice ha dichiarato che per un bambino " certe frasi possono essere molto dolorose tanto che oggi, che ho 50 anni, ancora posso dire di sentirmi ferita ". E ha spiegato: "P er farvi capire, se come attrice sono del tutto a mio agio perchè dò voce alle parole degli altri grazie ai miei personaggi, dovreste provare a vedere nella vita reale come mi comporto quando mi trovo a un tavolo pieno di sconosciuti...letteralmente regredisco a quel momento, a quando avevo 11 anni, e mi sento ancora una persona che non vale granché ".