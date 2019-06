Jennifer Aniston ubriaca per la paura di volare

Jennifer Aniston, recentemente, ha rilasciato una lunga intervista a The Ellen DeGeneres Show, il talk show statunitense condotto dalla famosa attrice comica Ellen Degeneres. In questa intervista l'ex moglie di Brad Pitt ha raccontato quale stratagemma ha utilizzato per affrontare il panico.

Jennifer Aniston: "Non sapevo come finiva"

I fatti a cui ha fatto riferimento la Aniston risalgono al mese di febbraio 2019. Jennifer si trovava su un volo diretto in Messico. Ma, secondo quanto raccontato dall'attrice, il velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza per aver perso una ruota del carrello. La Aniston, infatti, racconta: "È successo che eravamo in volo, c’era molta turbolenza e ad un certo punto…Il tilt. È stata un’ora e mezza di puro terrore. Ricordo gli steward mi dissero: 'Il pilota vuole parlare con te'. E io: 'Non voglio parlare con il pilota'. Così ho mandato una delle mie amiche più calme per parlare con lui". È stato così che ho scoperto che stavamo girando attorno a noi stessi e che stavamo tornando indietro in California perché avevamo perso una ruota".

In pratica, l'aereo di Jennifer Aniston è rimasto a volare in circolo per ben 6 ore. Di conseguenza, la paura ha cominciato a prendere il sopravvento e la Aniston ha cercato conforto nell'alcol. Infatti, lei stessa racconta: "Cercavo conforto nelle altre persone ma tutti erano in lacrime e inviavano messaggi ai loro bambini, ai loro compagni, ai loro cari. Non riesco ancora a credere alla calma che sono riuscita a mantenere! Eravamo piuttosto sbronze perché non sapevamo come sarebbe andata a finire". Quindi, una volta atterrata, ancora ‘brilla’, si è imbarcata su un altro aereo diretto a Cabo San Lucas.

