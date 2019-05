Jennifer Aniston: le ultime parole dette alla rivale Angelina Jolie

A molti anni di distanza continua ad appassionare il triangolo tra Jennifer Aniston, Brad Pitt e Angelina Jolie.

Il Mirror racconta del primo incontro tra la protagonista di “Friends” e quella che dopo di lei sarebbe diventata la futura signora Pitt. E durante quel primo incontro, Aniston rivolse a Jolie delle parole che in questo momento, dopo tutte le vicissitudini passate dai tre attori, appaiono venate di tristezza. L’incontro risale al 2004 ed è avvenuto in un parcheggio vicino al set di "Friends".

Aniston si stava preparando a essere “Rachel” per l’ultima stagione - contrastando così il volere di Pitt, allora suo marito, che si era opposto a quel ruolo per il finale di serie, benché la donna guadagnasse un milione di dollari a puntata. Pitt e Jolie invece si apprestavano a girare il film “Mr e Mrs Smith”, sul cui set si sarebbero innamorati.

Così, in quel parcheggio, Jennifer si è presentata ad Angelina dicendole: “ Brad è così entusiasta di lavorare con te. Spero che vi divertiate molto ”. Il resto è storia: Pitt e Jolie si sono incontrati e innamorati, lui ha lasciato Aniston, decidendo di non andare neppure alla festa per l’episodio finale di “Friends”, dicendo all’ex moglie di non volersi rovinare la sorpresa di vederlo in TV. Aniston si scusò con i colleghi e i famigliari, dicendo che il partner fosse impegnato con le riprese di “Mr e Mrs Smith”.

Pitt e Jolie si sono poi sposati, dopo una lunga relazione iniziata proprio con quel film galeotto, nel 2014, per poi avviare le pratiche di divorzio due anni dopo. Aniston e Pitt, che invece divorziarono a seguito dell'inizio della storia di quest'ultimo con Jolie, sono oggi in buoni rapporti: l’attore, protagonista del nuovo acclamato film di Quentin Tarantino “C’era una volta a Hollywood”, ha presenziato al cinquantesimo compleanno dell’ex moglie e collega.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?