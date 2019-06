Jennifer Lawrence conquista Fedez, ma lei non lo sa

Un sogno erotico che, di tanto in tanto, ritorna nei pensieri di Fedez, il marito di Chiara Ferragni e papà del piccolo Leone.

In trasferta a Los Angeles con tutta la famiglia al seguito, il rapper ha mostrato il suo debole per una nota attrice, che ha evidentemente un posto molto importante nel suo cuore. “Sono indeciso tra lei e lei” , ha esordito l’ex giudice di X Factor nel breve video condiviso su Instagram. Prima ha inquadrato una foto dell’attrice, poi è entrato nello store in cui Chiara avrebbe tenuto il suo evento e ne ha approfittato per inquadrare l’altra foto, quella della moglie. “Che faccio?” , ha poi chiesto ironico rivolgendosi ai suoi fedeli follower. A ben nove ore di distanza, il sondaggio non ha ancora visto una netta vittoria di una delle due: il 47% degli utenti ha scelto Jennifer Lawrence, gli altri Chiara, aggiudicandosi così il restante 53% dei voti.

Insomma, sembra proprio che al fascino della bella attrice hollywoodiana non riesca a resistere proprio nessuno. Non solo comuni mortali, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tra questa anche Fedez, cantante e imprenditore, che in più di un’occasione ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della protagonista di Hunger Games.

Eppure, i fan della coppia non sono dello stesso avviso e il quasi pareggio ne è la conferma. Tuttavia, siamo sicuri che la percentuale a favore della Ferragni sia destinata a salire. D’altronde i Ferragnez sono la coppia (social) più amata di sempre.

