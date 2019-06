Jennifer Lawrence e la "pipì nel secchio" durante un'uscita con Adele

Jennifer Lawrence divenuta una star grazie alla sua partecipazione alla saga di Hunger Games, non ha mai rinunciato al suo carattere senza pudore, non rispondendo ai canoni delle dive di Hollywood.

L'ultima avventura dell'attrice, riportata da Just Jared, è avvenuta al Club Cumming, noto locale gay di Alan Cummings, che i più ricordano nel ruolo di Eli nella serie televisiva The Good Wife.

L'attrice aveva avvisato Cummings che sarebbe andata al locale insieme all'amica Adele il sabato sera. Una serata che si è mostrata subito fuori dall'ordinario, quando Jennifer Lawrence ha accettato di farsi fare il trucco da una delle drag queen che avrebbero movimentato la serata.

Ma non è tutto: come ha raccontato lo stesso Cummings, Jennifer Lawrence avrebbe finito col fare pipì dentro un secchio perché non aveva voglia di andare di sopra, dove erano posizionate le toilette per le signore. Ridendo, Alan Cummings ha raccontato: "La reazione di Adele è stata: - E lei dovrebbe essere la testimonial di Chanel? -" .

Jennifer Lawrence e Adele già in passato avevano movimentato una serata in un club, quando si erano gettate in una sorta di sfida alcolica poi finita sui social.

