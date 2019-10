Jennifer Lopez e Alex Rodriguez donano ​un anno di pasti a una scuola del Tennessee

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono resi protagonisti di un gesto di solidarietà nei confronti dei bambini della Jacksboro Elementary School del Tennessee. Alcune settimane fa, un'insegnante della scuola elementare aveva scritto un post su Facebook per chiedere aiuto. Molti bambini chiedevano di poter portare a casa il cibo della scuola perché avevano fame. Nelle loro case il cibo, infatti, scarseggiava. La storia ha profondamente toccato la popstar e il suo compagno, tanto da spingerli a fare qualcosa di concreto.

" Quando abbiamo sentito parlare degli studenti e dei fantastici insegnanti - ha spiegato in un post Instagram Jennifer Lopez - abbiamo capito che dovevamo aiutarli. Gli insegnanti stavano aiutando i bambini a portare a casa il cibo perché non ne avevano abbastanza. Quando ho sentito questa storia ho pianto e anche Alex. Nessun bambino dovrebbe mai andare a dormire affamato. Tutti dovrebbero poter mangiare cibo sano e delizioso, per questo abbiamo deciso di donare alla Scuola elementare di Jacksboro un anno di pasti per la scuola e per la dispensa dei ragazzi ".