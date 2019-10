Jennifer Lopez e Shakira entusiaste per lo show del Super Bowl

Jennifer Lopez e Shakira divideranno il palco del Super Bowl: le due artiste si occuperanno di scuotere gli animi durante l'intervallo della finale del campionato della National Football League. L'evento, sponsorizzato da Pepsi per l'ottavo anno consecutivo, vedrà le due cantanti alle prese con l'intervallo sportivo più amato dagli americani: uno show che ha già collezionato una serie infinita di artisti del calibro di Lady Gaga, Whitney Houston, Katy Perry, Maroon 5 e Madonna. Un live davvero ambitissimo, in grado di incollare davanti allo schermo milioni di estimatori del football e della musica.

Recentemente intervistata, JLo ha confessato di sentirsi davvero emozionata ed elettrizzata per questa collaborazione, in particolare per la stima nei confronti di Shakira e per la sintonia che pulsa tra le due. Entrambe molto sexy e talentuose, da tempo stanno progettando i rispettivi show, ma sicuramente non mancherà una collaborazione live in grado di incendiare lo stadio e la platea casalinga.

Lopez e Shakira stanno lavorando alacremente alla preparazione dell'evento, che avrà luogo il 2 febbraio 2020, tanto da curare anche il più piccolo dei dettagli. Perfezioniste e artiste complete, le due cantanti sono molto emozionate e vogliono realizzare un live d'impatto, affascinante ma anche divertente, sia per il pubblico che per loro stesse. Uno spettacolo in grado di lanciare un messaggio unico, simbolo delle loro indiscutibili capacità e che non scontenterà nessuno.

