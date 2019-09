Jennifer Lopez e Shakira sexy star del Super Bowl

Saranno Jennifer Lopez e Shakira le due super star che si esibiranno live l’anno prossimo sul palco della finale del campionato di football americano, il mitico “Super Bowl”. Durante l’Halftime Show, ossia l’iconico spettacolo che si tiene nell’intervallo di tempo della partita, eseguiranno una performance di coppia che promette scintille, data la sensualità che le contraddistingue come artiste.

Di certo cercheranno di evitare audaci scandali mediatici come quello, indimenticabile, in cui nel 2014 incapparono Janet Jackson e Justin Timberlake che si esibirono insieme sulle note di “Rock your body”. Nel pronunciare con foga l’ultima strofa della sua canzone, Timberlake strappò via il corpetto della Jackson, che per un attimo mostrò il seno. I due, travolti dallo scandalo, si difesero parlando di incidente, però il video di quella sexy esibizione divenne uno dei più visti e cliccati su Internet di sempre.

Jennifer Lopez e Shakira sono due artiste molto ambiziose e di certo mirano anche loro a realizzare grandi numeri con una performance che si preannuncia bollente. Intanto scaldano la curiosità dei loro fan, confermando sui rispettivi social che saranno proprio loro ad esibirsi durante il prossimo Super Bowl.

“ Da quando ho visto Diana Ross volare via nel cielo dell’Halftime Show ho sognato di esibirmi al Super Bowl “, ha dichiarato la Lopez, mentre la sexy popstar colombiana ha scritto: “ Sono così onorata di affrontare uno dei più grandi palcoscenici del mondo insieme a una collega e artista per rappresentare insieme i latini degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Nel giorno del mio compleanno, addirittura! ”.

Il Super Bowl si terrà il prossimo 2 febbraio, poco prima della Notte degli Oscar in cui pare che proprio Jennifer Lopez sia in pole position per vincere la statuetta come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in “Hustlers”. Si profila davvero un mese d’oro per J.Lo.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?