Jennifer Lopez ha recitato gratis per il film che potrebbe valerle l'Oscar

Data da molti critici come probabile candidata all’Oscar per la statuetta di miglior interprete femminile, Jennifer Lopez si gode il suo momento d’oro in un anno in ci ha ricevuto una proposta di matrimonio, ha compiuto 50 anni vissuti alla grande, ballerà nell’intervallo del Super Bowl con Shakira ed è la protagonista di “Hustlers”,(titolo tradotto in italiano con “ Le ragazze di Wall Street ”, ndr), uno dei film di maggior successo di questa stagione cinematografica. Intervistata da GQ, che le ha anche regalato la copertina pubblicando una sua foto molto sexy in miniabito in pelle nera che mette ben in evidenza le sue calienti curve da sex symbol latino, la popstar e attrice, parlando del film con cui potrebbe fare incetta di premi, dai Golden Globes se non addirittura la statuetta dell’Oscar, ha detto di “ essere fiera di aver interpretato una donna così forte e grintosa che si tira da sola fuori dai guai, una del ghetto come me, una tosta. Ho adorato essere lei ”.

Nel film, basato su una storia vera, un gruppo di spogliarelliste in pessime acque finanziarie decide di rivalersi su degli agenti di Wall Street che, incuranti della crisi economica, continuano a guadagnare molto e sperperare i loro soldi negli strip club . A capo della banda improvvisata c’è la sexy Ramona, interpretata da Jennifer Lopez, perennemente vestita con abiti tanto vistosi quanto super hot. Jennifer Lopez, che è anche la produttrice esecutiva del film, canta e balla facendo pole dance da urlo che hanno spinto molte influencer nel mondo, tra cui anche Chiara Ferragni, a cimentarsi anche loro in queste sexy acrobazie.

Nel cast c’è anche Cardi B e tante altre donne, davanti e dietro la macchina da presa. Un caso più che raro a Hollywood. Come sia stato possibile lo spiega orgogliosa la stessa Jennifer Lopez nel corso dell’intervista a GQ: “ Lo sapete di quanto è stato il mio cachet per il film? No? Avanti, dite una cifra a caso e comunque qualunque somma direte non sarà mai quella giusta ”. Davanti alla curiosità dell'intervistatore, a sorpresa ha rivelato: “ Zero. Nada. Non sono stata pagata un centesimo. L'ho fatto gratis e l'ho anche prodotto. Come con “Jenny from the Block” se amo qualcosa sono disposta a tutto ”.