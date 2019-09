Jennifer Lopez mai vista così sexy in un film

Che avesse un corpo da infarto ce ne erravamo accorti nella sfilata di Versace di qualche giorno fa durante la Milano Fashion week. Si era presentata indossando lo stesso iconico abito messo nel 2000 durante gli Emmy Awards. Il suo corpo sembrava essere stato congelato e appariva in una forma molto più che smagliante e tonica, strappando applausi a scena aperta a tutti coloro che erano stati invitati a vedere la sfilata.

Cinquant'anni portati in maniera egregia e, anzi, sembra che sia addirittura ringiovanita Jennifer Lopez. Il segreto di questa forma fisica strepitosa? Pare sia stata aiutata dall’ultimo film girato dalla cantante “Hustlers” che in Italia uscirà con il nome di “Le ragazze di Wall Street” il 7 novembre. Nella pellicola, già campione di incasso in America con oltre 63 milioni di dollari in sole due settimane, Jennifer interpreta una ballerina di Pool Dance

Un cast d’eccezione, che vede Cardi B, Julia Stiles, Lili Reinhart che come lei hanno dovuto affrontare numerose sfide tra cui di sicuro la più dura è stata quella di muoversi attorno ad un palo da strip club. “ Questa è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto ”, ha dichiarato Jennifer nonostante sia un’espertissima ballerina. " Mi sono allenata per quasi sei mesi per prepararmi a questo film - racconta l'attrice -. Avevo un palo portatile in ogni città in cui sono stata, quindi non ho mai saltato un allenamento. Esercitavo gruppi muscolari mai usati prima, quindi dopo ogni sessione mi ritrovavo con dei lividi nuovi. Le spalle e la schiena si devono ancora riprendere! "

Sei mesi di preparazione insieme ad una delle coreografe più brave al mondo Johanna Sapakie ex performer del “Cinque Du solei”. Per tutto il tempo inoltre Jennifer ha avuto un’alimentazione da vera atleta con pochi carboidrati che le hanno aumentato la massa muscolare.

Insomma vederla girare intorno al palo è uno spettacolo sicuramente da non perdere e dopo aver visto il trailer del film difficilmente non sarà così.