Jennifer Lopez tradita dal fidanzato? L'amante: "A letto pensa solo a me"

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e l'ex giocatore di baseball, Alex Rodriguez, è stata messa a dura prova dalle bollenti dichiarazioni di quella che si fa chiamare l'amante di Alex, Lauren Hunter.

In una lunga e dettagliata intervista al National Enquirer, Lauren Hunter ha raccontato particolari intimi della sua relazione con Alex Rodriguez che potrebbero creargli non pochi problemi. La 34enne ha spiegato che lei e il fidanzato di Jennifer Lopez si sono conosciuti in una palestra di Los Angeles nel 2011 e da allora sono rimasti sempre in contatto.

Il 17 maggio, poi, hanno tentato di passare la notte insieme in un hotel di Kansas City, senza riuscirci e alla stampa ha mostrato gli screenshot della loro conversazione. Nella lunga intervista Lauren Hunter non dà nulla per scontato e spiega minuziosamente ogni cosa. La 34enne, infatti, racconta che il loro primo rapporto sessuale è avvenuto quando lui era impegnato con Cameron Diaz. Poi è arrivato nel 2014 l'incontro con Jennifer Lopez, il fidanzamento ufficiale e i primi tradimenti.

Secondo quanto riferisce Lauren al tabloid americano, Alex è particolarmente fissato con lei, quando si incontrano fanno addirittura "maratone sessuali di 12 ore". "Non è molto attratto da lei (Jennifer Lopez, ndr). A letto con J Lo, lui pensa probabilmente a me. Gli piace che indossi lingerie e tacchi alti, o mi travesta da scolaretta, ma il sesso non è blando e gentile, è selvaggio. E’ bravo a letto e parecchio dotato, oltre che circonciso. Non credo abbia mai fatto l’amore in vita sua: si disconnette per dimenticare i problemi", dice la 34enne.

Ma non è tutto. Senza timore, Lauren rivela che al fidanzato di Jennifer Lopez piacciono particolarmente le orge: "Ne ho fatte con lui. Il suo grande fetish è il voyeurismo. Preferisce vedermi godere più che godere. Vuole che gli parli dei miei partner, se sono stata con una ragazza, con un mio ex. Si eccita ad essere geloso. Mi chiama con Face Time in palestra, vuole vedermi mentre sudo".

Il racconto della Hunter è particolarmente spinto, tra messaggini hot e confessioni degli ultimi giorni, la ragazza si lascia scappare: "Il 10 maggio mi ha scritto, 'ci vediamo su FaceTime? Mi manchi'. Quando sono andata a casa gli ho risposto: 'E' lì che mi vuoi? A letto con una fica bagnata?' Lui ha risposto, 'sì, sempre'".

E mentre la 34enne rilasciava questa intervista, Jennifer Lopez e il suo fidanzato sono stati paparazzati insieme mentre scendevano da un jet privato all'aeroporto di Las Vegas. Non appena i due "piccioncini" sono stati informati dell'intervista, Alex ci ha tenuto a precisare che la sua relazione con la 34enne è finita nel 2014 e, da quando le avrebbe detto di avere una relazione seria con la Lopez, lei non si dà pace, tanto che continuerebbe a ricattarlo.

Insomma, le due versioni dei fatti non coincidono del tutto. Dalla sua Lauren ha i messaggi datati maggio 2017.