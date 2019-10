Jennifer Lopez, in vendita il suo iconico vestito Versace

Jennifer Lopez ha incantato tutti quando ha sfilato alla passerella conclusiva di Versace indossando un abito del brand che non solo ha messo in mostra il fisico della cantante, ma ha conquistato anche tutti coloro che lo hanno visto.

Ora, stando a quanto riportato dalla testata PageSix, quello stesso abito è in vendita: per chi sogna di poter essere come Jennifer Lopez, senza tuttavia avere la sua fama o il suo incredibile fisico di cinquantenne, può però aspirare a comprare lo stesso abito. Il prezzo riportato sul cartellino è di oltre novemila dollari. Nello specifico, il vestito costa 9.325 dollari.

Il vestito indossato da Jennifer Lopez è stato il pezzo forte della passerella di presentazione di Versace della collezione Primavera 2020. Si tratta di un abito di seta con una stampa e molto vaporoso che riesce però a fasciare bene le forme del corpo.

Al momento l'abito è comunque acquistabile solo attraverso Moda Operandi: nessuna immissione sul mercato, quindi. Rimane un bene di lusso che solo poche persone potranno permettersi. Si tratta, in oltre, di una vendita in pre-sale che avrà una durata di soli 10 giorni. Altrimenti bisognerà attendere il 5 maggio 2020 per avere un'altra occasione di acquistarlo.

