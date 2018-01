Jeremias: "De Martino mi ha dato la cosa più bella che ho. Ma ora non ci parliamo"

Dopo il divorzio, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono andati avanti con le loro vite e, per il bene del figlio Santiago, i loro rapporti sono migliorati.

Rapporti non così buoni, invece, con il resto della famiglia. A rivelarlo è Jeremias Rodriguez nel corso di un'intervista rilasciata a Eleonora Daniele a Sabato Italiano. L'argentino ha confessato di non avere più un rapporto con Stefano De Martino, anche se riconosce che gli ha fatto il regalo più bello della vita: Santiago.

"Mi ha dato la cosa più bello che ho - dice Jeremias Rodriguez - ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c'entro niente. Santiago è la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. È sangue del mio sangue, non riesco a spiegarlo a parole, bisogna viverlo per capire. È tutto, è tutto".

Se da Stefano De Martino Jeremias si sente distante, diverso è il rapporto con Andrea Iannone: "Mi trovo molto bene con Andrea, che tra l'altro è molto timido, come me. L'amicizia è nata da un aperitivo, poi accade sempre così: diventano miei amici e poi arrivano alle mie sorelle, mi è successo quattro volte (Jeremias si riferisce a Stefano De Martino, Francesco Monte, Andrea Iannone e a Ignazio Moser, ndr). Ho le sorelle più belle al mondo".