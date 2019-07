Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi non si seguono più sui social: è crisi?

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi sembra tirare una brutta aria. I due fanno coppia fissa dalla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi e da allora non si sono più lasciati. Ai loro fan più attenti non è però sfuggito un dettaglio che parrebbe insinuare le voci di una crisi.

La coppia si fotografa spesso insieme ed è di pochi giorni fa la notizia dell'inizio di una convivenza. I due sono apparsi sempre molto uniti e innamorati negli eventi pubblici e sui social e le loro foto di coppia non si contano più. Solo pochi giorni fa, il fratello di Belen ha pubblicato una dedica dolcissima per la sua fidanzata in occasione del compleanno della bella influencer italo-americana: “ Amo tutte le pazzie della tua mente. Auguri ”. Le parole dell'argentino sono accompagnate da tenere immagini dei due durante una colazione tipica nella splendida città di Palermo.

Cosa è cambiato in pochi giorni? Pare che i due avrebbero smesso di seguirsi sui social e da questo sarebbero nate le voci di una possibile crisi tra i due. Ovviamente né Jeremias e nemmeno Soleil hanno per il momento rilasciato dichiarazioni in cui smentiscono o confermano l'indiscrezione. Molto spesso accade che dopo una discussione una coppia smetta di seguirsi sui social, è una consuetudine comune a tutti. Tuttavia, avendo loro un seguito così numeroso e tantissimi fan che li amano danno maggiormente nell'occhio e il gesto crea scalpore e fa nascere qualche dubbio. È molto probabile che tra i due ci sia stato solo un litigio momentaneo e che nei prossimi giorni smentiranno tutte le voci con una romantica foto di coppia. Non resta che aspettare e seguire l'evoluzione dei fatti.