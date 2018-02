Jeremias Rodriguez rivela: "Al Gf Vip ho finto"

Il Gf Vip è ormai finito da qualche mese e i suoi concorrenti non sono più così tanto sotto i riflettori, ad eccezione di due: i fratelli Rodriguez.

Cecilia per la fresca relazione con Ignazio Moser e per la fine dell'amore con Francesco Monte, Jeremias per alcune dichiarazioni e la rottura con la sua fidanzata Sara. Ma se "Chechu" al gossip ci è abituata, il fratello un po' meno. Così, ospite della rubrica online di Elenoire Casalegno, Raccontami, su 361Magazine, Jeremias si è lasciato andare a una lunga chiacchierata a cuore aperto.

"Al giudizio della gente - dice Jeremias Rodriguez - mi sono abituato ma non posso dire che non fa male. Dentro la Casa del Grande Fratello soffrivo il non potermi raccontare". L'argentino ha sempre manifestato questo disagio sia dentro che fuori la Casa più spiata d'Italia. Ma alla Casalegno confessa un particolare mai rivelato fino ad ora.

Durante il programma Raccontami, infatti, il Rodriguez ha spiegato che, dopo la prima furibonda lite con Simona Izzo, lite nella quale sono volate parole grosse, ha capito che il suo atteggiamento aveva fatto discutere così ha deciso di cambiare i toni: "Non posso dire di non aver finto niente perché tutti lì dentro hanno finto qualcosa".

Jeremias Rodriguez, quindi, rivela per la prima volta di aver finto all'interno della casa del Gf Vip, per lui e anche per tutelare la sorella Cecilia Rodriguez, già conosciuta al grande pubblico. Ma allora perché ha deciso di partecipare al reality? "Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip - spiega - perché sapevo che questo programma mi avrebbe dato visibilità. E questa visibilità mi avrebbe permesso di arrivare a tutte quelle persone che soffrono". In passato, infatti, Jeremias ha avuto qualche problema e, essendone uscito, vuole poter aiutare tutte quelle persone che si trovano in difficoltà.